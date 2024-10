Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: 42-Jähriger nach beschleunigtem Verfahren in Haft, gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn und der Staatsanwaltschaft Heilbronn

Heilbronn (ots)

Am Mittwoch, den 23. Oktober 2024, kam es in Heilbronn zu einem Vorfall, bei dem ein 42-jähriger Mann aufgrund mehrfacher Beleidigungen gegenüber Polizeibeamten festgenommen wurde (wir berichteten hierzu bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5894043). Im Rahmen der Konzeption "Sicheres Heilbronn" im Innenstadtbereich kontrollierten Beamte des Polizeireviers Heilbronn gegen 22 Uhr eine Gruppe an einer Bushaltestelle an der Allee.

Im Verlauf der Kontrolle soll der 42-jährige Tatverdächtige die anwesenden Beamten verbal in massiver Weise beleidigt haben, weshalb er festgenommen und auf das Polizeirevier transportiert wurde. Während des Transports und der weiteren Maßnahmen auf dem Revier habe er die Beamten weiterhin beleidigt und einem Beamten auf die Hand gespuckt. Aufgrund seines Verhaltens und der Tatsache, dass der Mann erst im September aus der Haft entlassen wurde, aktuell ohne festen Wohnsitz und in der Zwischenzeit bereits strafrechtlich aufgefallen ist, wurde in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Heilbronn ein beschleunigtes Verfahren angestrebt.

Der Tatverdächtige wurde daraufhin am 24. Oktober 2024 dem zuständigen Richter am Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser verurteilte den 42-jährigen Deutschen wegen der genannten Beleidigungen und weiterer Beleidigungen zum Nachteil von Polizeibeamten am 16.10.2024 zu sechs Monaten Gesamtfreiheitsstrafe ohne Bewährung und setzte den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl in Vollzug.

