Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Pkw kommt von der Fahrbahn ab

ein Schwerverletzter nach Kollision mit Baum

Kleve (ots)

Aus bisher nicht bekannten Gründen kam am Montagmorgen (27. Mai 2024) ein Pkw-Fahrer aus den Niederlanden auf der Emmericher Straße in Kleve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Gegen 06:30 Uhr war die Polizei über den Unfall, der sich zwischen den Klever Ortsteilen Warbeyen und Kellen zutrug, in Kenntnis gesetzt worden. Vor Ort wurde der 58-jährige Niederländer angetroffen, der durch Ersthelfer aus seinem Fahrzeug, einem grauen Skoda Enyaq, bereits geborgen worden war. Er musste dann nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt werden. Warum der Mann, der, wie Augenzeugen vor Ort angaben, zunächst sein Fahrzeug deutlich verlangsamte und dann im Bereich einer langgestreckten Rechtskurve nach links gegen den Baum fuhr, ist Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariates der Polizei in Kleve. Das Fahrzeug wurde bei dem Aufprall stark beschädigt, es musste anschließend abgeschleppt werden. Zusammen mit den Schäden am Baum ist von einer mittleren fünfstelligen Schadensumme auszugehen. Der Fahrzeugverkehr konnte einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Verkehrsregelung erfolgte durch die Polizei. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell