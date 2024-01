Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nieder-Olm, 32-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt

Nieder-Olm (ots)

Montag, 22.01.2024, 19:50 Uhr

In Nieder-Olm kam es am Montagabend zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 32-jähriger Mann aus Nieder-Olm verletzt wurde. Der 32-Jährige und eine 27-jährige Bekannte gerieten demnach in einer Wohnung in der Pariser Straße in Streit. Im weiteren Verlauf verletzte die 27-Jährige den Nieder-Olmer vermutlich mit einem Messer am Arm. Anschließend flüchtete die nunmehr Beschuldigte aus dem Anwesen und konnte durch die Polizeistreifen, auch im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen, nicht mehr angetroffen werden. Der 32-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Aufenthaltsort der Frau ist derzeit noch unbekannt, die Hintergründe zur Tat sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Bei dem Einsatz am Montagabend waren insgesamt acht Einsatzfahrzeuge der Mainzer Polizei im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell