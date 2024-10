Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl vor der Dienststelle

Neustadt/Weinstraße (ots)

Während einer Anzeigenaufnahme am 19.10.2024 hatte ein 48-jähriger Haßlocher gegen 19:30 Uhr sein Fahrrad vor der hiesigen Dienststelle abgestellt. Als der Mann circa zehn Minuten später zu seinem Rad zurückkehrte, musste er feststellen, dass durch unbekannte Täterschaft das Rücklicht an seinem Fahrrad entwendet wurde. Es entstand ein Schaden von circa fünf Euro. Zeugenhinweise erbittet sich die Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.

