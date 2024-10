Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum vom 18.10.2024, 21:30 Uhr bis zum 19.10.2024, 09:45 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug eine in der Landauer Straße in 67434 Neustadt/W. ordnungsgemäß geparkte Mercedes A-Klasse. Hiernach setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An der A-Klasse entstand ein Schaden an der Fahrerseite. Die Schadenshöhe wird auf circa 3500EUR geschätzt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell