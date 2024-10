Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kennzeichendiebstahl

Grünstadt (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 17.10.2024, 18:00 Uhr und Freitag, 18.10.2024, 18:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter die beiden amtlichen Kennzeichen an einem Pkw Tesla, welcher im Tatzeitraum in der Daimlerstraße in Grünstadt geparkt war. Mögliche Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Tel: 06359-93120 oder Email: pigruenstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell