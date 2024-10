Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bereits am 10.10.2024 um 07:45 Uhr kam es in der Wiesenstraße in 67433 Neustadt/W. zu einer Straßenverkehrsgefährdung, bei welcher ein aktuell unbekannter PKW-Fahrer ein Kind auf dem Fußgängerüberweg gefährdete. Laut Angaben der Zeugen befuhr ein SUV der Marke Volkswagen die Wiesenstraße mit überhöhter Geschwindigkeit und überholte am Fußgängerüberweg zwei bereits wartende PKW's. Hierbei übersah der Fahrer das sich auf dem Fußgängerüberweg befindliche Kind. Nur durch glückliche Umstände kam es nicht zur Kollision zwischen dem SUV und dem Kind. Der SUV-Fahrer entfernte sich nach dem Vorfall von der Örtlichkeit. Zeugen, insbesondere die beiden PKW-Fahrer/-innen, welche am Fußgängerüberweg hielten, werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell