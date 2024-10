Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Versicherungsschutz unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war ein 39-jähriger Neustadter am 18.10.2024 um 11:31 Uhr in der Weinstraße in 67434 Neustadt/W. mit seinem E-Scooter, als er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Verlauf der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass an dem E-Scooter keine Versicherungsplakette angebracht war. Nun kommt auf den Fahrer ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das PflichtVG zu.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell