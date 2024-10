Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autoscheibe eingeschlagen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Donnerstag, den 17.10.2024, wurde im Zeitraum von ca. 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr, in der Stiftstraße in Neustadt, die Seitenscheibe eines Fahrzeugs eingeschlagen. Da im Fahrzeug selbst noch Gegenstände vorhanden waren, geht die Polizei davon aus, dass der unbekannte Täter bei der Tatausführung gestört wurde. Zeugen, die verdächtige Personen zu diesem Zeitpunkt festgestellt haben, können sich bei der Polizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de melden.

