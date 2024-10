POL-PDNW: Mit dem 50er-Roller über die Autobahn

Grünstadt (ots) - Am Mittwoch den 16.10.2024 führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt zwischen 16:45 und 18:45 Uhr im Talweg in 67269 Grünstadt Geschwindigkeitskontrollen durch und überwachten die dortige zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. In besagtem Zeitraum wurden 16 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Am schnellsten wurde ein Pkw mit 54 km/h, abzüglich der Toleranz, gemessen. ...

