Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unsichere Fahrweise - Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Lambrecht (ots)

Am 17.10.2024 gegen 13:45 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei Neustadt mit, dass auf der B39 von Neustadt/W. in Richtung Lambrecht ein Fahrzeug unterwegs sei, das in Schlangenlinien geführt wird. In Lambrecht konnte das Fahrzeug kontrolliert werden. Der 64-jährige Fahrer war zwar fahrtüchtig, allerdings stellte sich im Rahmen der Kontrolle heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell