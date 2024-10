Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Mehrere parkende Fahrzeuge mutwillig zerkratzt

Stromberg (Schindeldorf) (ots)

Am 05.10.2024 wird gegen 14:00 Uhr hiesiger Polizeidienststelle eine Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen in der Ortslage Stromberg gemeldet. Die drei Fahrzeuge befanden sich allesamt im Ferien- und Erholungsgebiet "Schindeldorf" und waren im Kiefernweg ordnungsgemäß abgestellt. Mit Hilfe einem spitzen Gegenstand wurden hier die Fahrzeuge zerkratzt. Weder im Rahmen der Anzeigenaufnahme vor Ort, noch bei der anschließenden Nachbarschaftsbefragung konnten Hinweise auf den derzeit unbekannten Täter gewonnen werden. Der Tatzeitraum dürfte sich auf die Nacht vom 04.10.2024 auf den 05.10.2024 belaufen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.

