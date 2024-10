Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Vollernter überschlägt sich im Weinberg

Guldental (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Ein Trauben-Vollernter ist am Sonntagnachmittag, dem 06.10.2024, bei seinem Einsatz in den Weinbergen bei Guldental gegen 16:25 Uhr verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen kippte die Arbeitsmaschine in einem Steilstück um und überschlug sich mehrere Male, bis dieser ca. 15m bergabwärts zum Stehen kam. Der Fahrer der Arbeitsmaschine konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt. An dem Trauben-Vollernter dürfte ein Totalschaden in einer Höhe von ca. 400.000EUR entstanden sein.

