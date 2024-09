POL-PDKH: Verkehrsunfall auf der B41 nach Sekundenschlaf

Feilbingert (ots) - Am Sonntag, den 08.09.2024, stellte ein Zeuge auf dem Kinderspielplatz in der Fröbelstraße in 67824 Feilbingert fest, dass an dortigen Spielgeräten pornographische Bilder angebracht worden sind. Hierzu führt die Kriminalinspektion Bad Kreuznach derzeit ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen des Verdachts der Verbreitung pornographischer ...

mehr