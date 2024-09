Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Auseinandersetzung Kirschsteinanlage Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

Am 10.09.2024 gegen 17:34 Uhr wurde der Polizei Bad Kreuznach eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich der Kirschsteinanlage in Bad Kreuznach gemeldet. Bei Eintreffen der eingesetzten Kräfte kann ein leicht verletzter 33-jähriger Geschädigter angetroffen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zwischen dem 33-jährigen Geschädigten und drei weiteren männlichen Personen aus unbekannten Gründen zu Streitigkeiten, welche in einer körperlichen Auseinandersetzung endeten. Hierbei soll einer der Beteiligten den Geschädigten mit einem Messer am Bein verletzt haben.

Der weitere Ablauf der Tat ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

