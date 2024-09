Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zeugenaufruf nach Verbreitung pornographischer Bilder auf Kinderspielplatz

Feilbingert (ots)

Am Sonntag, den 08.09.2024, stellte ein Zeuge auf dem Kinderspielplatz in der Fröbelstraße in 67824 Feilbingert fest, dass an dortigen Spielgeräten pornographische Bilder angebracht worden sind. Hierzu führt die Kriminalinspektion Bad Kreuznach derzeit ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen des Verdachts der Verbreitung pornographischer Inhalte. Personen, die ebenfalls die Fotos wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zur Identifizierung des unbekannten Täters geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Bad Kreuznach unter 067188110 oder kibadkreuznach@polizei.rlp.de zu melden.

