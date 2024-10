Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pkw fährt gegen Baum

Marienheide (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Marienheide wurde am frühen Freitagabend (04.10.2024) ein Autofahrer schwer verletzt. Er war gegen 18:30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Wegescheidstraße in Richtung Engelskirchen unterwegs. Kurz vor einer scharfen Rechtskurve kam der 64-jährige Gummersbacher aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde anschließend mittels RTW ins Krankenhaus Gummersbach verbracht. An seinem Pkw entstand Totalschaden. Die Wegescheidstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

