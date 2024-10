POL-GM: Einbrecher ergriffen die Flucht - Polizeihund nahm Spur auf

Engelskirchen (ots) - Am späten Donnerstagabend (3. Oktober), um kurz vor Mitternacht, hat in der Oesinghausener Straße in Osberghausen ein Altkleidercontainer gebrannt. Hinweise hierzu nimmt das Kriminalkommissariat 1 in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle Telefon: 02261 8199 1211 E-Mail: ...

