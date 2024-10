Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Brand zahlreicher Siloballen

Wiehl (ots)

In der Zeitstraße in Brächen haben in der Nacht zu Freitag (4. Oktober) zahlreiche Siloballen auf einer Weide gebrannt. Gegen 2 Uhr nachts wurden der Polizei etwa 20 brennende Siloballen gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden durch das entstandene Feuer etwa 400 von 800 auf der Weide gelagerten Siloballen zerstört. Wie der Brand entstanden ist, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die etwas beobachtet haben, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 1 in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell