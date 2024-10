Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: 75-Jähriger tritt betrunken den Heimweg an

Grünstadt (ots)

Am Donnerstag, den 17.10.2024, wurde gegen 23 Uhr ein Mann in Weisenheim am Berg gemeldet, welcher offenbar schwankend zu seinem Auto lief. Der 75 Jahre alte Mann konnte durch eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt an seiner Wohnanschrift im Bereich Grünstadt angetroffen und hier einer Kontrolle unterzogen werden. Die Beamten nahmen Alkoholgeruch wahr, woraufhin ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde, welcher 1,54 Promille ergab. Dem 75-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

