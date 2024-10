Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Müllsack auf Fahrbahn geworfen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 18.10.2024 um 13:00 Uhr befuhr eine 62-Jährige aus Neustadt/W. mit ihrem Opel die Landauer Straße in 67433 Neustadt/W.. Als die Dame die Einmündung zur Speyerdorfer Straße passierte, bemerkte sie einen lauten Knall auf ihrem Fahrzeugdach. Bei der Nachschau konnte die Fahrerin feststellen, dass ein Müllsack offensichtlich auf ihr Fahrzeug geworfen wurde. Ein Strafverfahren wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Hinweise zu den Tätern erbittet in diesem Zusammenhang die hiesige Dienststelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell