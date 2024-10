Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht nach Unfall durch verlorene Ladung

BAB 62, Höheinöd -> Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Am Samstag, den 12.10.2024 um 15:21 Uhr kam es auf der BAB62 zwischen den Anschlussstellen Höheinöd und Thaleischweiler-Fröschen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die BAB62 mit seinem PKW-Anhänger-Gespann aus Richtung Pirmasens kommend in Fahrtrichtung Landstuhl. Kurz nach der Schwarzbachtalbrücke verlor dieser Ladung seines Anhängers, welche auf die Gegenfahrbahn fiel. Aufgrund dessen kam es auf der Gegenfahrbahn zu einem Stau. Eine Fahrzeugführerin bemerkte das Stauende zu spät und fuhr auf dieses auf. Durch den Aufprall wurden zwei weitere Fahrzeuge zusammengeschoben. Eine Person wurde leicht verletzt. Im Rahmen der Fahrzeugbergung musste die Strecke für kurze Zeit gesperrt werden. Der Fahrzeugführer, der die Ladung verlor, sammelte diese wieder ein und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Vorliegend entstand ein Sachschaden von ca. 11000EUR. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben Tel: 06333/927-0 oder per E-Mail unter piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de /piwfb

