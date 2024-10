POL-PDPS: Zweibrücken - Trunkenheitsfahrt

Zweibrücken (ots) - Am Samstag, den 12.10.2024, gegen 00:30 Uhr konnte in der Homburger Straße durch eine Polizeistreife ein Mercedes-Benz mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit festgestellt und in der Gartenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Aufgrund drogenspezifischer Auffallerscheinungen wurde dem 23-jährigen Fahrzeugführer auf der ...

mehr