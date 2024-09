Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Reinheim - Verkehrsunfallflucht

Reinheim (ots)

In der Zeit von Donnerstag (29.08), 09:00 Uhr bis Freitag, (30.08.), 08:50 Uhr, ereignete sich in der Mühlstraße in Reinheim ein Verkehrsunfall, wobei ein schwarzer BMW im Frontbereich erheblich beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. An dem BMW entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/ 63300 entgegen.

Berichterstatter: PK Müller, Polizeistation Ober-Ramstadt

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell