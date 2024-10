POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Niedersimten (ots) - Eine leicht verletzte Person ist das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagnachmittag auf der L 484. Auf regennasser Fahrbahn verlor ein 24-Jähriger in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam ins Schleudern. Hierbei geriet das Auto in den Grünstreifen und überschlug sich mehrfach. Der alleinbeteiligte Fahrzeuglenker wurde zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. ...

