Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebe richten großen Schaden an

Zweibrücken (ots)

In der Nacht zu Donnerstag suchten Einbrecher einen Freizeitpark im Gewerbepark Flughafen auf. Die Diebe verschafften sich Zugang zu dem Gebäude und brachen mehrere Automaten auf. Bei ihrem Diebeszug wurden mehrere Türen und Fensterscheiben in der Halle beschädigt. Die Polizei beziffert den Schaden derzeit auf circa 23.000 Euro. Die Kriminalpolizei Pirmasens ermittelt. Die Polizei fragt: Hat in der Nacht zu Donnerstag jemand etwas Verdächtiges bemerkt? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder unter kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

