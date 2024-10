POL-PDPS: Diebstahl von E-Bike

Zweibrücken (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag zwei unverschlossen abgestellte E-Scooter aus einem Anwesen in der Zeppelinstraße. Schadenshöhe: circa 1.300 Euro Darüber hinaus entwendete bislang unbekannter Täter in der Zeit von Montag auf Dienstag einen unverschlossenen E-Scooter in der Ringstraße. Schadenshöhe: circa 490 Euro Zeugen, oder Geschädigte der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion ...

mehr