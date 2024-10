POL-PDPS: Diebstahl von E-Scootern

Trulben (ots) - Durch die Rettungsleitstelle wird am Dienstag, den 08.10.2024 um 17:56 Uhr der Brand eines Einfamilienhauses in Trulben in der Vinninger Straße gemeldet. Bei Eintreffen der Streife konnte festgestellt werden, dass es in dem 2-geschossigen Wohnhaus augenscheinlich im EG brannte und sich zwei Bewohner noch in der oberen Wohnung befanden. Diese konnten zeitnah durch die eingetroffene Feuerwehr aus dem ...

mehr