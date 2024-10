Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand eines Einfamilienhauses

Trulben (ots)

Durch die Rettungsleitstelle wird am Dienstag, den 08.10.2024 um 17:56 Uhr der Brand eines Einfamilienhauses in Trulben in der Vinninger Straße gemeldet. Bei Eintreffen der Streife konnte festgestellt werden, dass es in dem 2-geschossigen Wohnhaus augenscheinlich im EG brannte und sich zwei Bewohner noch in der oberen Wohnung befanden. Diese konnten zeitnah durch die eingetroffene Feuerwehr aus dem Gebäude evakuiert werden. Die Bewohner blieben offensichtlich unverletzt, wurden aber sicherheitshalber zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus verbracht. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell