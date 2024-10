Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Pirmasens (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Blocksbergstraße wurde am Wochenende eingebrochen. Zwischen Samstag, den 05.10.24 und Sonntag, den 06.10.24 verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt in die Wohnung des Geschädigten. Die Diebe nahmen eine Playstation 4 Pro, sowie zwei Controller mit. Eine der entwendeten Steuerungen der Spielekonsole hat ein auffälliges schwarz/grünes Camouflage Muster. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 300 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |PDPS

