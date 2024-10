POL-PDPS: Unfall durch Begegnungsverkehr - Fahrer flüchtet

Zweibrücken (ots) - Ein 26-Jähriger parkte am Samstagabend, den 05.10.2024, um 17:00 Uhr seinen schwarzen BMW X1 in der Karlstraße. Das Fahrzeug stand in einer markierten Parkbucht am rechten Fahrbahnrand. Als er am Folgetag gegen 19:20 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der Heckstoßstange fest. Die Schadenshöhe beträgt circa 800 Euro. Offensichtlich beschädigte ein bislang unbekannter ...

mehr