Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall

Gefährdung des Straßenverkehrs

Hildesheim (ots)

Giesen/GroßFörste (jb) Am 22.06.24, gg. 13:27 Uhr kam es an der Kreuzung B6/L467 in Groß Förste zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 18-jähriger Gronauer in einem Audi die L467 aus Richtung Klein-Förste in Richtung Groß Förste. An der Ampel der Kreuzung B6 missachtete er das Rotlicht und bog mit überhöhter Geschwindigkeit nach links auf die B6. Da der Verkehr auf der B6 bereits wieder anfuhr, musste er einem Fahrzeug ausweichen, der auf der B6 in den Kreuzungsbereich einfuhr. Hierdurch kommt der Audi nach rechts von der Fahrbahn ab und stößt gegen Ampelmasten. Der entstandene Schaden an der Ampelanlage und dem Fahrzeug wird derzeit auf ca. 70.000EUR geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme gab der Fahrer ggü. den Polizeibeamten an, dass nicht er, sondern eine 19- jährige Harsumerin, die ebenfalls vor Ort war, den Audi gefahren hätte. Die vermeintliche Fahrerin bestätigt die Angaben des 18-jährigen. Jedoch konnte die Aussage durch mehrere Unfallzeugen widerlegt werden. Grund für diese Aussagen war vermutlich, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auf den Fahrer kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehres, Fahren ohne Fahrerlaubnis und falscher Verdächtigung zu. Auf die vermeintliche Fahrerin ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Strafvereitelung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell