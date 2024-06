POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 21.06.2024 bis zum 23.06.2024

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM (vos). Am Samstagabend und in der Nacht kam es in Hildesheim unabhängig voneinander zu mehreren Widerstandshandlungen gegen Polizisten. Zunächst wurden die Beamten gegen 20 Uhr in die Steuerwalder Straße gerufen, wo ein 45-jähriger Hildesheimer eine Passantin ausländerfeindlich beleidigt haben soll. Während der Sachverhaltsaufnahme verweigerte der alkoholisierte Mann die Angabe seiner ...

mehr