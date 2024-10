POL-PDPS: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Pferd

Pirmasens (ots) - In einem Mehrfamilienhaus in der Blocksbergstraße wurde am Wochenende eingebrochen. Zwischen Samstag, den 05.10.24 und Sonntag, den 06.10.24 verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt in die Wohnung des Geschädigten. Die Diebe nahmen eine Playstation 4 Pro, sowie zwei Controller mit. Eine der entwendeten Steuerungen der Spielekonsole hat ein auffälliges schwarz/grünes Camouflage Muster. Die ...

mehr