POL-MTK: Zeugenaufruf nach Diebstahl

Hofheim (ots) - 1. Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld,Hattersheim, An der Ölmühle, Donnerstag, 14.03.2024, 7.20 Uhr bis 14.10 Uhr (ro)In Hattersheim kam es am Donnerstagvormittag zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Die Kriminellen drangen gewaltsam eine Wohnung des Mehrparteienhauses in der Straße "An ...

mehr