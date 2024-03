PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Sonntag, den 17.03.2024

Hofheim (ots)

1. Mercedes-Benz von Parkplatz entwendet / Samstag, 16.03.2024, 18 Uhr bis 21 Uhr / Konrad-Adenauer-Ufer, 65439 Flörsheim am Main

Im o.g. Tatzeitraum kam es in Flörsheim am Main zur Komplettentwendung eines grauen Mercedes-Benz GLA (Bj. 2015). Das Fahrzeug wurde durch den Eigentümer zuvor auf dem Parkplatz am Konrad-Adenauer-Ufer abgestellt und verschlossen. Der Wert des Fahrzeugs beträgt ca. 10.000EUR.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 zu melden.

2. Diebesbande auf frischer Tat festgenommen / Sonntag, 17.03.2024, 00:30 Uhr / Rossertstraße, 65795 Hattersheim am Main

Eine aufmerksame Zeugin meldete nach Mitternacht bei der Polizeistation Hofheim mehrere verdächtige Personen mit Müllsäcken in der Rossertstraße. Mehrere eingesetzte Streifen der Polizeistation Hofheim konnten in einer Seitenstraße mehrere Personen antreffen. Diese stehen nach ersten Ermittlungen vor Ort im Verdacht, zuvor in mehrere Lagerräume von Mehrfamilienhäusern eingebrochen zu sein. Es konnte Diebesgut vor Ort sichergestellt werden. Da vier der fünf ausländischen Tatverdächtigen über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügten, wurde bei ihnen eine Sicherheitsleistung erhoben. Einer der Tatverdächtigen wurde zudem per Haftbefehl gesucht. Er wurde im Anschluss einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die vier verbliebenen Tatverdächtigen wurden von der Polizeidienststelle entlassen.

Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Sulzbach (Ts.), unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Erheblich alkoholisierter Fahrzeugführer mit beschädigtem Pkw in Schwalbach (Ts.) unterwegs / Sonntag, 17.03.2024, 04:30 Uhr, A66, L3005, 65824 Schwalbach (Ts.)

Am frühen Sonntagmorgen wurde der Polizeistation Eschborn ein vermutlich alkoholisierter Fahrzeugführer gemeldet. Eine Streife der Dienststelle konnte den 34-jährigen Fahrzeugführer aus Bad Homburg schließlich in Schwalbach (Ts.) kontrollieren. Ein Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von 2,06 Promille. Der Fahrzeugführer wurde für eine Blutentnahme in das Krankenhaus Bad Soden (Ts.) verbracht. Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs konnte das Fehlen eines Reifens festgestellt werden. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs konnte darüber hinaus Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte am Krankenhaus entlassen. Weitere Ermittlungen bezüglich des Betäubungsmittels und des beschädigten Fahrzeugs dauern an.

Die Pressemeldung wurde zusammengestellt von Stefan Schulz, PHK und KVD, Polizeistation Hofheim, 06192 / 2079 - 0.

