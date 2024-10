Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schlägerei am Winzler Tor

Pirmasens (ots)

Mehrere Anwohner informierten am späten Sonntagabend die Einsatzkräfte über eine Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe von Personen. Als die Polizisten um 23.30 Uhr eintrafen, konnten sie mehrere Verantwortlichen antreffen, die sich lauthals stritten. Die Beamten ermittelten, dass es zuvor zu einer Schlägerei zwischen einem 19-jährigen Mann und einer 18-jährigen Frau kam. Nachdem die Namen der Beteiligten notiert wurden, brachte ein Rettungswagen die junge Frau zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Körperverletzung gegen den Mann ein. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |PDPS

