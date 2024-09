Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Alte Schildkröte im Pappkarton auf Parkplatz ausgesetzt

Plettenberg (ots)

Diese Schildkröte wurde am Samstag auf dem Parkplatz am Modepark Röther in Plettenberg ausgesetzt: Als eine Pkw-Fahrerin gegen 12.15 Uhr wieder in ihren Pkw steigen wollte, wunderte sie sich über einen Karton hinter ihrem Pkw. Zunächst dachte sie, dass da jemand Müll abgestellt habe und wollte die Pappschachtel wegschieben. Doch die erwies sich als schwerer als gedacht. Als die Frau hineinschaute, blickte sie diese Schildkröte an. Die Finderin brachte die gepanzerte Kröte mitsamt Karton zur Polizei. Ein kundiger Polizeibeamter schätzte das Alter der männlichen Köhlerschildkröte auf mindestens 30 Jahre. Sie ist in einem schlechtem Zustand. Die Beamten brachten sie unter. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Wer kann Hinweise geben zur Herkunft der Kröte? Bitte melden unter Tel. 02391/9199-0. (cris)

