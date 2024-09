POL-MK: Mit 85 statt 50 km/h durch Kalthof: Fahrverbot

Kierspe (ots) - Statt nur Löwenzahn abzufackeln, hat ein Mitarbeiter einer Firma am Donnerstag an der Bollwerkstraße einen Baum in Brand gesetzt. Die Hitze des Feuers beschädigte außerdem einen parkenden Pkw. Ein Feuerlöscher reichte nicht mehr, um die Flammen zu ersticken, so dass die Feuerwehr den Baumbrand unter Kontrolle bringen musste. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Ein Kiersper hat am ...

