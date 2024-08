Feuerwehr Detmold

FW-DT: Feuer 2 - Kurzschluss in Elektroleitung

Detmold (ots)

Am Samstagmittag wurden das hauptamtliche Personal und der Löschzug Mitte zu einer brennenden Unterverteilung in die Lange Straße gerufen. Glücklicherweise wurde bei der Erkundung vor Ort kein Feuer festgestellt. Das hauptamtliche Personal kontrollierte den Bereich mit einer Wärmebildkamera. Die betroffene Wohnung wurde an den Eigentümer übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell