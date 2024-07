LPI-GTH: Blutentnahme angeordnet

Eisenach (ots) - Heute Nacht begaben sich Unbekannte gegen 03.40 Uhr in eine Bankfiliale am Markt und versuchten einen Geldautomaten gewaltsam zu öffnen. Ob Geld entwendet wurde, ist momentan Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Nacht oder zuvor verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der ...

