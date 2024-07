LPI-GTH: Diebstahl aus Schausteller- Anhänger

Ilmenau (ots) - Am 29.06.2024 wurde am Nachmittag erneut eine Frau in der Ziolkowskistraße an einer Bushaltestelle durch eine unbekannte Person angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Der Mann fragte die Frau, ob sie Geld wechseln könne. Als die Person weg war, stellte die Frau das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Der Unbekannte wird von der Seniorin wie folgt beschrieben: - männlich, - ca. 170 cm, - 18-20 Jahre - schmal - kurze dunkle Haare - helles T-Shirt, normale ...

mehr