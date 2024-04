Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 auf Höhe der Anschlussstelle Holdorf +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 18.04.2024, gegen 14:00 Uhr, kam es auf der A1, in Fahrtrichtung Bremen, in Höhe der Anschlussstelle Holdorf, zu einem Verkehrsunfall zwischen mutmaßlich drei beteiligten Fahrzeugen.

Eine 46-jährige Frau aus Ennigerloh in Nordrhein-Westfalen musste auf Grund von Staubildung ihren schwarzen VW-Sharan abbremsen. In der Folge fuhr ein 36-jähriger Osnabrücker mit seinem roten VW-Polo auf den VW-Sharan auf, sodass an beiden Fahrzeugen Sachschäden entstanden.

Der Gesamtschaden wurde auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

Die Beteiligten blieben unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte aufgrund unterschiedlicher Zeugenaussagen und der vorliegenden Spurenlage bislang nicht abschließend geklärt werden, ob ein drittes Fahrzeug in dem Unfall involviert war.

In dem Zusammenhang sucht die Polizei nach möglichen Unfallzeugen. Personen, die nähere Angaben machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Autobahnpolizei Ahlhorn unter der Telefonnummer 04435/93160 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell