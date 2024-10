POL-PDPS: Schockanruf

Polizeidirektion Pirmasens

Am Dienstag, den 08.10.24 um kurz vor 10 Uhr wurde eine 90-jährige Frau aus Pirmasens vermeintlich von der Kriminalpolizei Karlsruhe angerufen. Ihr wurde mitgeteilt, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht hat und Menschen seien hierbei zu Tode gekommen. Nur wenn sie eine Kaution hinterlegt, wird ihr Sohn nicht ins Gefängnis kommen. Nach Wertsachen befragt musste sie ihren Goldschmuck wiegen und in eine Tüte packen. Diese Tüte wurde an der Haustür einem fremden Mann übergeben. Den Mann kann sie als jungen Mann mit schwarzen Haaren, ohne Bart und ohne Brille, ca. 170 bis 180 cm groß beschreiben. Bekleidet war der Mann mit einem dunklen Anorak oder Mantel. Der Schaden dürfte sich im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei übernommen und dauern an. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

