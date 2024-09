Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Rucksack bei Grabpflege entwendet

Weilerswist (ots)

Am Donnerstag (5. September) kam es gegen 18 Uhr in Weilerswist in der Bliesheimer Straße zu einem Diebstahl aus einem Pkw.

Eine 60-jährige Weilerswisterin stellte ihren Pkw auf dem Parkplatz eines Friedhofes ab. Nach der Grabpflege stellte die Frau fest, dass Unbekannte die hintere Scheibe ihres Fahrzeugs eingeschlagen und einen Rucksack vom Rücksitz entwendet hatten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

