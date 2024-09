POL-EU: Mehrere Brände in Zülpich

Mechernich (ots) - Nach intensiver Ermittlungsarbeit wurde am Mittwochvormittag in Mechernich ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung eines 40-Jährigen beim Amtsgericht Bonn bewirkt. Im Rahmen der richterlich angeordneten Durchsuchung wurden bei dem Mechernicher durch Fahnder der Kriminalpolizei Euskirchen verschiedenste Mengen Drogen aufgefunden. Der Wert liegt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich. Der bereits in ...

