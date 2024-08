Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Gefahrguteinsatz in einer Paketannahmestelle

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Rheindahlen, 21.08.2024, 15:16 Uhr,Am Mühlentor (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Gefahrstoffeinsatz in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in Rheindahlen alarmiert. Der Betreiber einer Paketannahmestelle klagte nach dem Kontakt mit einer aus einem Paket ausgetretenen Flüssigkeit über Haut- und Atemwegsreizungen. Der Patient wurde umgehend dem Rettungsdienst der Feuerwehr Mönchengladbach übergeben.

Ein Einsatztrupp der Feuerwehr führte eine Stoffidentifizierung mit Messgeräten durch und trug dabei Chemikalienschutzanzüge (CSA). Die als Säure identifizierte Flüssigkeit wurde durch die Einsatzkräfte mit Chemikalienbindemittel aufgenommen. Alle betroffenen Gegenstände wurden gesichert und die Gefahrenstelle entsprechend gereinigt.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen wurde die Straße am Mühlentor gesperrt, um die Sicherheit der Anwohner und Passanten zu gewährleisten. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die Einsatzstelle wieder an die Bewohner und Nutzer des Gebäudes übergeben werden.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), Sonderfahrzeuge aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), der ABC Erkunder mit der Fachgruppe Messen sowie der Fachberater für Gefahrstoffeinsätze der Feuerwehr Mönchengladbach. Der Rettungsdienst der Feuerwehr Mönchengladbach war mit 3 Rettungswagen und einem Notarzt im Einsatz.

Einsatzleiter: Brandamtmann Christian Küppers

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell