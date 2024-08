Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach-Schrievers, 19.08.2024, 01:21 Uhr, Preyerstraße (ots)

In der Nacht wurde die Feuerwehr zu einem Küchenbrand alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus mit vier Parteien brannte es in einer Erdgeschosswohnung. Der Brand war in der Küche ausgebrochen und die Bewohner wurden durch die ausgelösten Rauchwarnmelder geweckt und konnten die Wohnung verlassen. Die ersteintreffenden Kräfte konnten mit einem C-Rohr von außen durch das bereits zerstörte Küchenfenster den Brand bekämpfen. Ein Trupp unter Atemschutz kontrollierte die Wohnung und löschte verbliebene Brandnester ab. Mit Hilfe eines Hochleistungslüfters wurde das Gebäude vom Rauch befreit. Verletzte gab es keine, die betroffene Brandwohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar und wurde der Polizei zur Ermittlung der Brandursache übergeben.

Alarmiert waren die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Löschfahrzeug der FRW III (Rheydt), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell