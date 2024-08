Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Erstes Heimspiel in der Saison 2024/25 auf Schalke - Polizei zieht vorläufige Bilanz

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 3. August 2024, wurde in der Arena in Gelsenkirchen-Erle wieder Fußball gespielt. Nach dem heutigen Zweitliga-Fußballspiel zwischen dem FC Schalke 04 und der Eintracht Braunschweig zieht die Polizei Gelsenkirchen zum jetzigen Zeitpunkt eine positive Bilanz.

Zum Saisonauftakt trafen sich mehrere Tausend Fans des FC Schalke 04 am St. Urbanus Kirchplatz in Buer und liefen gemeinsam zur Arena auf Schalke. Die Polizei begleitete diesen "Fanmarsch", an dem sich in der Spitze etwa 10.000 Fans beteiligten, und sperrte zeitweise die De-La-Chevallerie-Straße, die Cranger Straße sowie die Adenauerallee und Zuwege zu diesen Straßen. Dadurch kam es zu Beeinträchtigungen des Anreiseverkehrs. Insgesamt verhielten sich die feiernden Fans weitestgehend friedlich und folgten den Anweisungen und Verkehrsleitungen der Polizei.

Gegen 17.20 Uhr kam es in Rotthausen zu einem Raubdelikt. Drei Tatverdächtige raubten einem Braunschweig-Fan nach derzeitigem Erkenntnisstand unter Androhung von Gewalt einen Schal. Bei den vermeintlichen Räubern handelt es sich um einen 27-jährigen und einen 30-jährigen Kölner sowie einen 31-jährigen Mann aus Waldbröl. Alle drei Tatverdächtigen wurden durch die Polizei Gelsenkirchen bis zum Ende des Zweitliga-Fußballspiels in Gewahrsam genommen und erkennungsdienstlich behandelt. Sie alle erwartet eine Strafanzeige.

Kurz vor Anpfiff kam es in einem Mundloch in der Arena zu einem körperlichen Übergriff zum Nachteil zweier Ordner. Die beiden Männer im Alter von 31 und 40 Jahren wollten ihre Kollegen bei verbalen Streitigkeiten mit Fans unterstützen. Im Laufe dieses Streits kam es zu einem körperlichen Übergriff von etwa vier bis fünf Heimfans bei dem die beiden Ordner jeweils leicht verletzt wurden. Die Tatverdächtigen konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde massiv Pyrotechnik im Gästefanblock der Eintracht Braunschweig gezündet. Hier leitete die Polizei ebenfalls Strafverfahren ein.

Am Eingang zum Parkplatz Gelsenwasser raubte ein 40-jähriger Braunschweiger während der Abreise einem 26-jährigen Schalkefan aus Dorsten seinen Schal. Die eingesetzten Beamten waren schnell vor Ort und nahmen die Strafanzeige auf.

Die Polizei Gelsenkirchen war während des gesamten Einsatzes mit starken Kräften vor Ort, um für die Sicherheit aller Beteiligten zu sorgen. Das nächste Heimspiel des FC Schalke 04 findet am Sonntag, 1. September 2024, gegen den 1. FC Köln statt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell