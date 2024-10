Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Verbandsgemeindewerke/Werkhof

Dahn (ots)

In der Zeit von Dienstag, 08.10.24,01:00 Uhr bis 01:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Werkhof der Verbandsgemeinde Dahn in der Industriestraße. Dort entwendeten sie Material im Wert von ca. 20.000 Euro. Das Diebesgut wurde mit einem weißen Kastenwagen abtransportiert. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei übernommen und dauern an. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell